Newsletter News dai ragazzi alla scoperta di Verona

04/05/2022

L’Assessorato alle Politiche Giovanili promuove le seguenti iniziative:

Premio Beatrice – Premio Solidarietà 2022 organizzato dall’Associazione Il Sorriso di Beatrice Odv per promuovere l’educazione alla solidarietà, alla cultura del volontariato. Il Premio Beatrice consiste in un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato e sarà assegnato sabato 21 maggio 2022 ore 21.00 al Teatro Ristori in una serata evento di intrattenimento con ospiti del mondo dello spettacolo e candidati al premio.

Il Centro Pedagogico “L’Arca”Centro di Consulenza Educativa nel mese di maggio propone tre nuove iniziative per genitori con bambini nella prima infanzia. Gli incontri sono condotti da Coordinatrici ed Educatrici del Servizio Nidi per l’Infanzia del Comune di Verona presso la sede di Via Castello San Felice, 6 all’interno del Parco Le Colombare.

La Biblioteca Civicasegnala che dal 21 aprile al 2 luglio è allestita un’edizione della Mostra “Le Immagini della Fantasia” in collaborazione con la Fondazione Zavrel di Sarmede (TV), con oltre 200 opere di 25 illustratori e oltre 50 albi illustrati. Un’attenzione particolare è stata riservata alle scuole di ogni ordine e grado, la Biblioteca è predisposta ad accogliere il più ampio numero di visite guidate possibile (gratuite), anche quelle last-minute: oltre a quelle condotte dai bibliotecari, dal 3 maggio l’Accademia di Belle Arti Cignaroli organizza laboratori per le classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Le visite sono gratuite fino ad esaurimento posti. Una sezione della Mostra dal titolo “Buscare nel bosco” è allestita presso la Biblioteca Mondadori di B.go Venezia.

Il Children’s Museum Verona offre nuove opportunità di visita nei giorni feriali, anche nei pomeriggi dal martedì al venerdì e propone una serie di Laboratori per il mese di maggio:

– [Le avventure di Milo](https://www.ticketlandia.com/m/event/impariamo-il-coding-con-betta): laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni e genitori ore 11.30-12.30. Un laboratorio per introdurre ai bambini il tema della programmazione, giocando con le sequenze, le frecce direzionali e le istruzioni.

– [Progettiamo insieme la nuova mostra – ANIMAL CITY](https://www.cmverona.it/events/progettiamo-insieme-la-nuova-mostra-animal-city/) – laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da un genitore.

– [Science Show – Esplo-Show!](https://www.ticketlandia.com/m/event/esplo-show)– Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni e i loro genitori.

Gardafarm propone inoltre le seguenti altre iniziative:

AMIA Verona ha inaugurato un [profilo Instagram,](https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/amia_verona/)per offrire spunti di riflessione con foto, video e approfondimenti riguardanti le tematiche dell’ambiente, del riciclo dei rifiuti.

La Fattoria Didattica La Genovesa propone alcune novità per una primavera all’insegna della rinascita:

– [Festa di Primavera in Fattoria](http://www.fattorialagenovesa.it/copia-di-camp)domenica 8 Maggio 2022 dalle 10 alle 18.30 per festeggiare il 40° compleanno della Cooperativa La Genovesa con visite guidate agli animali della fattoria, musica per bambini, laboratori a tema e molto altro. Sono presenti un’area pic-nic, un punto ristoro con servizio bar e ampio parcheggio. https://www.fattorialagenovesa.it/copia-di-camp- [Giornata delle Fattorie Didattiche aperte](http://portale.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Istruzione/Newsletter/Fattorie_Aperte.pdf)domenica 29 maggio: come ogni anno la Regione Veneto organizza la giornata delle Fattorie Didattiche aperte, una giornata ricca di iniziative e attività in cui le famiglie potranno scoprire la Fattoria con visite guidate agli animali e all’orto della Genovesa. Il programma è in via di definizione e sarà consultabile a breve sulla pagina web dedicata.

