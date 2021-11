Newsletter Musei Civici

(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

19/11/2021

[Visite guidate ai luoghi della mostra diffusa per il VII centenario dantesco a Verona](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75813)

In occasione della mostra diffusa per il VII centenario dantesco a Verona, che valorizza e approfondisce i luoghi veronesi testimoni della presenza e della tradizione dantesca, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75813)

[Disegni del Museo di Castelvecchio: mostra in Sala Boggian](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77314&tt=museo)

In occasione della partecipazione al progetto di studio The Paper Project: Il Collezionismo di disegni antichi in Italia, da Giorgio Vasari in poi, in collaborazione con l’ … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77314&tt=museo)

[Il MATR protagonista di ArchaeoReporter: due video alla scoperta del Museo](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77349&tt=museo)

Il Museo Archeologico al Teatro romano è stato protagonista, nei primi giorni del mese di novembre 2021, di un servizio di ArchaeoReporter, il progetto giornalistico dedicato ai reportage … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77349&tt=museo)

[Venerdì a palazzo: alla scoperta di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77005&tt=museo)

Un unico progetto per due percorsi di visita che permetteranno di approfondire la storia di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri, la prima e l’odierna sede del Comune di Verona. L’iniziativa, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77005&tt=museo)

[Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77332&tt=museo)

La Galleria d’Arte Moderna, dopo le mostre dedicate ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e al suo legame con la città di Verona, riapre i propri spazi con l’allestimento … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77332&tt=museo)

