Newsletter Musei Civici

12/11/2021

[Musei Civici di Verona: orari e informazioni](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

I Musei Civici di Verona sono aperti al pubblico: di seguito un riepilogo delle informazioni di visita per ciascun museo. Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

[Il fascino discreto delle monete | Conferenza di Antonella Arzone](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77318&tt=museo)

Martedì 16 novembre 2021, alle 17.30, nella Sala Convegni della Gran Guardia, secondo appuntamento con le conferenze dei Musei Civici 2021 – 2022 : Antonella … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77318&tt=museo)

[Disegni del Museo di Castelvecchio: mostra in Sala Boggian](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77314&tt=museo)

In occasione della partecipazione al progetto di studio The Paper Project: Il Collezionismo di disegni antichi in Italia, da Giorgio Vasari in poi, in collaborazione con l’ … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77314&tt=museo)

[Venerdì a palazzo: alla scoperta di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77005&tt=museo)

Un unico progetto per due percorsi di visita che permetteranno di approfondire la storia di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri, la prima e l’odierna sede del Comune di Verona. L’iniziativa, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77005&tt=museo)

[Sabato 11 dicembre 17^ Giornata del Contemporaneo](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77299&tt=museo)

Sabato 11 dicembre 2021 torna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da diciassette … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77299&tt=museo)

