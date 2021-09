Newsletter Musei Civici

(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

09/09/2021

[Musei Civici di Verona: proposte didattiche anno scolastico 2021 – 2022](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64272)

I Musei Civici di Verona propongono, per l’anno scolastico 2021 – 2022, un ampio programma di attività didattiche dedicate alle scuole. Di seguito i video di presentazione di alcune … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=64272)

[Il Museo di Storia Naturale protagonista di “Giardini Aperti a Veronetta”](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648&tt=museo)

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 torna l’iniziativa Giardini aperti a Veronetta : ben 28 spazi verdi del quartiere, solitamente chiusi al pubblico o di proprietà privata, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648&tt=museo)

[Anfiteatro Arena: variazione orari nelle giornate di spettacolo](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47803&tt=museo)

L’ anfiteatro Arena, nelle giornate in cui sono previsti spettacoli, varia gli orari di apertura al pubblico per consentire l’allestimento e le prove degli eventi in cartellone. … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47803&tt=museo)

[Dance Well: appuntamento il venerdì mattina al Museo degli Affreschi](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416&tt=museo)

Riprendono il 10 settembre 2021, al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta, gli appuntamenti con Dance Well Movement Research for Parkinson : gli incontri … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416&tt=museo)

[“Tra Dante e Shakespeare”: con le curatrici alla mostra che ospita i disegni di Botticelli](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76710&tt=museo)

C’è ancora un mese di tempo per vedere i tre disegni di Sandro Botticelli che fanno parte della mostra Tra Dante e Shakespeare. Il mito di Verona, allestita alla Galleria … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76710&tt=museo)

