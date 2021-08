Newsletter Musei Civici

(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

05/08/2021

La mostra diffusa per il VII centenario dantesco a Verona

In occasione delle iniziative per il VII centenario dantesco, una mostra diffusa appositamente dedicata valorizza la città di Verona che, nel suo tessuto urbano e nelle testimonianze … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72410)

Estate a Verona: gli orari di musei e monumenti

I Musei Civici di Verona sono aperti al pubblico : di seguito un riepilogo delle informazioni di visita. Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta da martedì … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

Green pass: dal 6 agosto obbligatorio anche per visitare i musei

Dal 6 agosto 2021 anche per entrare nei musei e nei luoghi di cultura è obbligatorio avere il Green pass, la certificazione verde COVID19: come previsto dai provvedimenti governativi … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76402)

Visite guidate alla mostra "CONTEMPORANEO NON-STOP" e al nuovo allestimento "Incanto e visione: verso la modernità"

Alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione, durante il periodo estivo, è possibile visitare due allestimenti in un unico appuntamento: CONTEMPORANEO NON-STOP, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75405&tt=museo)

