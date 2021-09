Newsletter Musei Civici

(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

03/09/2021

[Estate a Verona: gli orari di musei e monumenti](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

I Musei Civici di Verona sono aperti al pubblico : di seguito un riepilogo delle informazioni di visita. Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta da martedì … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

[Il Museo di Storia Naturale protagonista di “Giardini Aperti a Veronetta”](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648&tt=museo)

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 torna l’iniziativa Giardini aperti a Veronetta : ben 28 spazi verdi del quartiere, solitamente chiusi al pubblico o di proprietà privata, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76648&tt=museo)

[Le foto dell’archivio del Centro Internazionale di Fotografia al Festival “Grenze – Peripherie”](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76453&tt=museo)

Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri partecipa alla quarta edizione di Grenze – Festival Internazionale di Fotografia, che quest’anno sposta la sua sede nel quartiere … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76453&tt=museo)

[L’Estate Teatrale Veronese al Museo degli Affreschi con “Edipo Re in Virtual Reality”](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75880&tt=museo)

Il festival shakespeariano per la prima volta va ad abitare gli spazi museali di Verona: dopo gli appuntamenti di luglio al Museo Lapidario Maffeiano, l’Estate Teatrale Veronese arriva al Museo … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75880&tt=museo)

[Mostra in musica al MATR: intrattenimenti musicali con visita guidata gratuita](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76074&tt=museo)

Tre pomeriggi estivi al Museo Archeologico al Teatro Romano con intrattenimento musicale e visite guidate : sono i nuovi appuntamenti organizzati in collaborazione con la Società Amici … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76074&tt=museo)

