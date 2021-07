Newsletter Musei Civici

(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

01/07/2021

[La mostra diffusa per il VII centenario dantesco a Verona](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72410)

In occasione delle Iniziative per il VII centenario dantesco, una mostra diffusa appositamente dedicata valorizza la città di Verona che, nel suo tessuto urbano e nelle testimonianze … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72410)

[Notte europea dei musei 2021 a Verona](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76136)

Sabato 3 luglio 2021 i Musei Civici di Verona partecipano alla diciassettesima edizione della Notte e uropea dei musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese con … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76136)

[Anfiteatro Arena: variazione orari nelle giornate di spettacolo](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47803&tt=museo)

L’ anfiteatro Arena, nelle giornate in cui sono previsti spettacoli, varia gli orari di apertura al pubblico per consentire l’allestimento e le prove degli eventi in cartellone. … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47803&tt=museo)

[Dance Well al Museo degli Affreschi nel mese di luglio](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416&tt=museo)

In luglio gli appuntamenti con Dance Well Movement Research for Parkinson riprendono in presenza al Museo degli Affreschi : gli incontri del venerdì mattina, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416&tt=museo)

[Mostra in musica al MATR: intrattenimenti musicali con visita guidata gratuita](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76074&tt=museo)

Tre pomeriggi estivi al Museo Archeologico al Teatro Romano con intrattenimento musicale e visite guidate : sono i nuovi appuntamenti organizzati in collaborazione con la Società Amici … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76074&tt=museo)

[GAM: dal 3 luglio nuovi orari di apertura al pubblico](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76169&tt=museo)

Da sabato 3 luglio la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti cambia gli orari di apertura al pubblico: gli spazi espositivi rimangono aperti dalle 11 alle 19, da martedì … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76169&tt=museo)

