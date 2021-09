Newsletter Mobilità urbana

(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

10/09/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65769

[Tocatì Festival dei Giochi in Strada 2021: provvedimenti viabilistici](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65769)

Il 17, 18 e 19 settembre 2021 si svolge la 19^ edizione del Festival Internazionale dei Giochi in Strada Tocatì Principali provvedimenti viabilistici … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65769)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72814

[Trasporto Scolastico 2021-2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72814)

I percorsi sono da intendersi puramente indicativi, e saranno suscettibili di variazioni per adattarsi alle condizioni del traffico e per incontrare progressivamente le richieste pervenute … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72814)

