Newsletter Eventi

31/05/2022

[9a Vivaldonega](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31528)

Circoscrizione 2^

“9a Vivaldonega” si terrà dal 2 al 5 giugno al parco giochi Nievo. L’evento è promosso dal Comune di Verona – Circoscrizione 2, in collaborazione con il Gruppo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31528)

[Festa della Repubblica](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=59595)

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano a suffragio universale decideva con il referendum che la forma dello Stato sarebbe stata la Repubblica. Quest’anno ricorre il 76° anniversario … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=59595)

[Estate al Lazzaretto – 10^ edizione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76168)

L’ Associazione Pro Loco Lazzaretto e l’ Associazione Culturale Amici del Lazzaretto organizzano la 10^ edizione dell ‘Estate al Lazzaretto, con un ricco calendario di eventi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76168)

[Quattro passi con Rousseau – Passeggiate letterarie nella natura di Giardino Giusti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81372)

Il Centro Turistico Giovanile – La Fenice presenta presso il Giardino Giusti di Verona Quattro passi con Rousseau Passeggiate letterarie al Giardino Giusti Estate … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81372)

[SloWerona. Il turismo lento a Verona e la nascita di un nuovo network territoriale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81524)

Domenica 19 giugno 2022 alle ore 18 in via Macello 5 / A (quartiere Filippini, Verona), si terrà la presentazione di SloWerona Il Turismo lento a Verona e la nascita di un nuovo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81524)

[Parchi e Movimento](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81555)

UISP organizza per i mesi di giugno e luglio 2022 l’iniziativa ‘ Parchi e Movimento ‘ un ricco calendario di appuntamenti per svolgere 8 diverse specialità di attività … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81555)

[16 Ottobre 2022 – XVIII Mostra Micologica autunnale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81560)

Circoscrizione 4^

Il Gruppo Micologico “G. Gelmetti”, con il contributo della 4^ Circoscrizione, organizza la XVIII Mostra Micologica autunnale, nella sala mostre del Centro Culturale “6 Maggio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81560)

