Newsletter Eventi

30/11/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76932

[CLITENNESTRA](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76932)

Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio CLITENNESTRA Da Marguerite Yourcenar, Eschilo, Euripide. Stesura drammaturgica di Jana Balkan Diretto e interpretato da Isabella … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76932)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77399

[Concerto di Natale ‘Al Verbo di Dio scender piacque’](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77399)

Il Coro Lirico San Giovanni, organizza nella chiesa di San Nicolò all’Arena il concerto di Natale ‘ Al Verbo di Dio scender piacque ‘, sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20.45. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77399)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77525

[Mamma portami agli audio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77525)

Biblioteche

Nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, il Centro Audiovisivi propone una rassegna di film per bambini. I minori dovranno essere accompagnati per tutta la durata degli eventi. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77525)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77549

[The Diviner (The Time of the Flood) / Il Divinatore (Il Tempo del Diluvio) di Stefano Cagol](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77549)

É l’artista Stefano Cagol a rappresentare la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti alla 17^ della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI Associazione dei Musei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77549)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77552

[Letture di Natale a STEPSpoint Casetta Maritati](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77552)

Festeggiamo insieme il Natale in arrivo! Trascorreremo il pomeriggio insieme, nel bel giardino di STEPSpoint Casetta Maritati, immersi nell’atmosfera natalizia tra suoni, colori … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77552)

