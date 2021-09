(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

30/09/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76816

[Festa dei nonni 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76816)

Torna in presenza, in Gran Guardia, l’edizione 2021 della Festa dei nonni, che ricorre il 2 ottobre in occasione della giornata dei Santi Angeli Custodi. Quest’anno sono due i … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76816)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76854

[Intitolazione della Sala Conferenze a Sandro Ruffo e presentazione di “Storia naturale della città di Verona”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76854)

Martedì 5 ottobre 2021, alle 16, al Museo di Storia Natural e di Verona, in lungadige Porta Vittoria 9, si svolge la Cerimonia di intitolazione della Sala Conferenze … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76854)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this