Newsletter Eventi

30/03/2022

[Verona Blu settimana dedicata alla consapevolezza sull’autismo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75436)

Verona torna a tingersi di blu, venerdì 1 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che ricorre il 2 aprile. Per l’occasione dalle ore 19 di venerdì … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75436)

[Angels in Run](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80900)

Angels in run : si svolge domenica 3 aprile la corsa e camminata a scopo benefico per dare più luce alle donne. Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare le persone … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80900)

[Esperienza estetica e bellezza. Tra psiche e paesaggio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80924)

Lunedì 4 aprile 2022, ore 17.30, Biblioteca Civica – Sala Farinati: ESPERIENZA ESTETICA E BELLEZZA. TRA PSICHE E PAESAGGIO Conferenza del ciclo “Attraverso il paesaggio. I pesaggi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80924)

[Coltivo una rosa bianca](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80927)

Serata-concerto “Coltivo una rosa bianca”: antimilitarismo e nonviolenza in Tenco, De Andrè, Jannacci, Endrigo, Bennato, Caparezza. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80927)

[Mirco Cittadini: Il Paradiso non può attendere. Dante, Beatrice e la felicità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80931)

Giovedì 7 aprile 2022, ore 17.30, Biblioteca Civica, Sala Affreschi (Chiostro): IL PARADISO NON PUÒ ATTENDERE. DANTE, BEATRICE E LA FELICITÀ, incontro condotto da Mirco … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80931)

