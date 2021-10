Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

29/10/2021

[Incontri culturali autunnali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=30560)

Circoscrizione 5^

Il C.T.G. Un volto nuovo propone altri incontri culturali nel mese di novembre 2021 presso la sala S. Giacomo in p.le Scuro a Verona con inizio alle ore 20.30. Per maggiori informazioni … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=30560)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199

[Progetto JobGym – Sportello lavoro in tour nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199)

L’Ape Car di JobGym: Sportello mobile per il lavoro, incontra i giovani under 30 Sei un ragazzo tra i 16 e i 30 anni? Stai cercando un lavoro e non sai da dove … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77165

[L’AFFIDO OLTRE: l’accoglienza familiare a Verona tra quotidianità e Covid](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77165)

Sabato 13 novembre dalle 9.30 alle 13 si tiene L’AFFIDO OLTRE: l’accoglienza familiare a Verona tra quotidianità e Covid, w orkshop online organizzato dal … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77165)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77183

[Visita lungo le rive dell’Adige](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77183)

Circoscrizione 2^

Legambiente Verona, con il patrocinio della Circoscrizione 2^, organizza una camminata lungo le rive dell’Adige. Partenza da località Nassar, arrivo alla diga del Chievo. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77183)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77185

[Cinema dei piccoli](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77185)

Circoscrizione 2^

Tutte le domeniche pomeriggio dal 7 novembre al 12 dicembre 2021. 7 novembre: Il ritorno di Mary Poppins 14 novembre: Lorax – Il guardiano della foresta 21 novembre: Ritorno al bosco dei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77185)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77190

[Incroyable! Quelle histoire!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77190)

Biblioteche

Sabato 30 ottobre 2021, alle 10:30, in Biblioteca Civica Ragazzi CHE STORIE!, letture a voce alta per i più piccoli è in FRANCESE! Dal 4 ottobre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77190)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77193

[Heddi Goodrich, “L’americana”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77193)

Biblioteche

Sabato 6 novembre 2021 alle ore 11 in sala Farinati HEDDI GOODRICH presenta il suo libro L’AMERICANA . Modera Antonello De Berardinis, direttore della Biblioteca Civica. Presentazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77193)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77199

[Street dance day](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77199)

Domenica 31 ottobre si svolge “Street dance day”, il primo appuntamento dell’anno accademico della scuola Arts Studio Verona, in viale Palladio 42, Verona. Un evento … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77199)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77201

[Alzheimer cosa fare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77201)

Da martedì 2 novembre si svolge il corso online “Alzheimer cosa fare – miglioriamo la relazione di aiuto”, sulla piattaforma Zoom . Il corso è rivolto a … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77201)

