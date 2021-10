Newsletter Eventi

(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

28/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=61310

[Il ristorante tipico … in Autunno](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=61310)

Con l’evento denominato ” Il Ristorante tipico…in Autunno ” prosegue il quarto ciclo degli appuntamenti stagionali avviati con successo dalla primavera del 2018. Il Comune … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=61310)

[Festa degli Alberi 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=63498)

Circoscrizione 3^

in collaborazione con gli alunni della scuola primaria “Vilio” Venerdì 19 novembre 2021 [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=63498)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70770

[Quartet](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70770)

Sabato 30 ottobre 2021 – Ore 21.00 Domenica 31 ottobre 2021 – Ore 16.30 Compagnia: Trixtragos Titolo: QUARTET bella figlia dell’amore … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70770)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75896

[Believe Film Festival](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75896)

Edizione 2021 dal 30 ottobre al 1 novembre 2021 Il Believe Film Festival è un festival organizzato dall’ Associazione Believe APS di Verona che … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75896)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199

[Progetto JobGym – Sportello lavoro in tour nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199)

L’Ape Car di JobGym: Sportello mobile per il lavoro, incontra i giovani under 30 Sei un ragazzo tra i 16 e i 30 anni? Stai cercando un lavoro e non sai da dove … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77150

[Presentazione del volume “Caroto. Giovan Francesco Caroto (1480 circa-1555)”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77150)

Martedì 2 novembre 2021, alle 17, nella Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia viene presentato il volume CAROTO Giovan Francesco Caroto (1480 circa-1555) a cura … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77150)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77178

[Verona onora il Milite Ignoto](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77178)

Verona onora il Milite Ignoto con un concerto della ‘ Banda dell’Arma Trasporti e Materiali ‘ presso l’Auditorium della Gran Guardia, giovedì 4 novembre 2021, alle ore 18.30. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77178)

