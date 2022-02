Newsletter Eventi

(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

28/02/2022

[Corsi di autoproduzione e riuso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

Hai voglia di riparare gli oggetti nel pieno spirito del riuso ma non sai come fare? Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire gratuitamente ma non sai a chi rivolgerti? Fab Repair … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

[Autori nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

Circoscrizione 2^

Iniziative organizzate dalla Circoscrizione 2^ in collaborazione con A.L.I. Associazione Librai Italiani. Accesso solo con green pass. Vedi volantini allegati. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

[Ciclo di incontri sul benessere e sul contrasto della solitudine, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

Gli appuntamenti periodici dedicati ai temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione ci accompagnano … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

[Celestina e il fiume](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=78287)

Circoscrizione 1^

In occasione della Giornata internazionale della donna Casa Shakespeare Impresa Sociale è lieta di presentare, presso il Teatro Camploy giovedì 10 marzo 2022, lo spettacolo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=78287)

[Presentazione del libro “Rocker e YouTuber](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=79966)

Circoscrizione 2^

Presentazione del libro con l’autore Francesco Bommartini. Ingresso gratuito con green pass e mascherina. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=79966)

[Ci sto? Affare Futuro! – Art & Green Lab](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80532)

Torniamo in 3^ Circoscrizione con Ci sto? Affare Futuro! Art & Green Lab è un laboratorio di 5 sabati consecutivi in cui i partecipanti potranno prendersi cura di un … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80532)

[La Festa della vita](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80533)

Dal 3 marzo al 3 aprile 2022 al Due Torri Hotel di Verona, si terrà la mostra LA FESTA DELLA VITA IL CIRCO Dagli affreschi dell’Arena Cesarini alle tele di Antonio Vangelli … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80533)

[‘Scuola Aperta’ all’Istituto Comprensivo 06](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

Promoviamo la scuola aperta alla comunità per sostenere i percorsi di crescita di ragazze e ragazzi. A chi è rivolto? bambine e bambini della scuola primaria classe … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

[Linea gialla: presentazione della rivista curata da I Fantastici 15](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80539)

Biblioteche

Sabato 5 marzo 2022, ore 11, Biblioteca Civica, Sala Farinati Presentazione della rivista “La linea gialla”, a cura de I Fantastici 15 del Gruppo Asperger Veneto . Da alcuni … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80539)

