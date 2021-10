(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

27/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77162

[‘Noi ci 5iam0’](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77162)

Si svolgono il 30 ottobre e il 19 novembre due eventi per celebrare i 50 anni di storia della Stazione di Verona del Soccorso Alpino: ‘Noi ci 5iam0’ è lo slogan della … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77162)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77167

[Unlocked](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77167)

Dal 28 ottobre al 23 dicembre si svolge la stagione teatrale Unlocked di Casa Shakespeare in diversi luoghi della città e online. La stagione ha l’obiettivo di promuovere … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77167)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this