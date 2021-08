Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

27/08/2021

[Open Day 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=48654)

Circoscrizione 5^

La 5^ Circoscrizione in collaborazione con l’associazione “Il Profumo del Fuoco” e “Abeo bambino Emopatico Oncologico” organizza l’evento Open Day, previsto per il giorno … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=48654)

[Mostra “DENTRO LA COMMEDIA”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76477)

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione, in collaborazione con l’Accademia d’Arte e Artigianato Artistico, organizza la mostra “DENTRO LA COMMEDIA” dal 4 al 23 settembre 2021 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76477)

[Veronaland: musica, enogastronomia e Luna Park](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76601)

Arriva il grande Luna Park Dal 2 al 7 settembre, il quartiere dello Stadio diventa ‘Veronaland’, sei giorni di divertimento assicurato per tutti. Per la prima volta, il … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76601)

