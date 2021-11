Newsletter Eventi

(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

25/11/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77497

[L’arte dello scarabocchio a Villa Medici | Conferenza di Francesca Alberti e Diane Bodart](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77497)

Martedì 30 novembre 2021, alle 17.30, nella Sala Convegni della Gran Guardia, terzo appuntamento con le conferenze dei Musei Civici 2021 – 2022 : ospiti le Storiche … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77497)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77498

[Il meraviglioso mondo delle erbe spontanee](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77498)

Circoscrizione 2^

Incontri tenuti dalla Dott.ssa Serena Brugnoli, fondatrice dell’erbecedario della Lessinia a Sprea di Badia Calavenae e del giardino officinale di Don Zocca sul Monte Casteche. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77498)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77500

[1921-2021: gli Amici dei Civici Musei di Verona compiono trent’anni](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77500)

Gli Amici dei Civici Musei di Verona compiono trent’anni: per l’occasione mercoledì 1° dicembre 2021, alle 18, nella Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica di Verona, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77500)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77501

[Giornata della colletta alimentare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77501)

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza. L’invito è di recarsi sabato … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77501)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77502

[Workout digitale: esercitiamoci assieme!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77502)

La Regione del Veneto – Agenda Digitale del Veneto, invita all’incontro in presenza “Workout digitale: esercitiamoci assieme!” programmato per il giorno di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77502)

