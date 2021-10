Newsletter Eventi

(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

25/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767

[Ciclo di incontri in presenza sul benessere e sulla lotta alla solitudine](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767)

Ritornano gli i ncontri in presenza sui temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione . … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77149

[Open 2021-2022: sviluppo sostenibile ed economia circolare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77149)

Prende il via la rassegna culturale ” Open – Sostenibili attività “, promossa dall’ Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e patrocinata dal Comune di Verona … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77149)

