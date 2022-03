(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

25/03/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77018

[Eneide Generazioni](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77018)

Mitmacher Eneide Generazioni da Virgilio drammaturgia Giovanna Scardoni regia Stefano Scherini luci Anna Merlo, Nicolo? Pozzerle scene Gregorio Zurla costumi Elena … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77018)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283

[Opportunità di lavoro nel settore dell’agricoltura](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283)

Mercoledì 30 Marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 presso il Mercato Coperto di Coldiretti in Via Macello, 5/a (Quartiere Filippini) Cos’è? … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845

[I sentieri della Circoscrizione 2^](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845)

Circoscrizione 2^

La Circoscrizione 2^ propone delle escursioni domenicali nei sentieri del suo territorio: domenica 27 marzo, partenza ore 9.30 Sentiero 4c Barbesi – Vajo Galina : difficoltà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80862

[Inaugurazione del Centro informativo del Castello di Montorio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80862)

L’Assessorato al Turismo ha operato con la Camera di Commercio di Verona nella prospettiva di realizzare un circuito dei castelli scaligeri della provincia e dei territori limitrofi. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80862)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona