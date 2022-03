(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

24/03/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77537

[Revolucion – Teatro Armathan](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77537)

sabato 26.03 ore 21.00 Teatro Armathan Revolucion Autore: Marco Cantieri Regia: Marco Cantieri Genere: commedia Sinossi: E’ diventato quasi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77537)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77538

[Go Willy go – Teatro Armathan](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77538)

domenica 27.03 ore 16.30 Teatro Armathan Go Willy go Autore: Marco Cantieri Regia: Adriana Giacomino e Franca Guerra Genere: drammatico Sinossi: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77538)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80843

[In gioco con la Ludica 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80843)

Circoscrizione 2^

Il fantastico mondo delle miniature Cinema e letteratura nei giochi Arte e gioco Viaggio nella storia Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80843)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845

[I sentieri della Circoscrizione 2^](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845)

Circoscrizione 2^

Barbesi – Vajo Galina: difficoltà media Sentiero Girardi e Monte Ongarine: difficoltà media Parco dell’Adige Nord: difficoltà facile Progno Borago e Vajo Galina: difficoltà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80845)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona