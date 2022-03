Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

23/03/2022

[Mamma portami agli audio – aprile maggio 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80763)

Biblioteche

Continua nei mesi di aprile e maggio il ciclo di proiezioni, film e documentari dedicati ai bambini, dal titolo: Mamma, portami agli audio Al termine di ogni proiezione sarà proposto … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80763)

[“Visioni dall’Antropocene”: incontro in collaborazione con l’associazione Alba Pratalia e il MUSE di Trento](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80793)

Venerdì 8 aprile 2022, alle 16.45, nella Sala “Sandro Ruffo” del Museo di Storia Naturale, si svolge l’incontro Visioni dall’Antropocene organizzato in collaborazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80793)

[25 Aprile 2022 – Festa della Liberazione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80832)

Circoscrizione 4^

La 4ª Circoscrizione organizza la tradizionale cerimonia di commemorazione nella ricorrenza della “Festa della Liberazione”, che si svolgerà lunedì … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80832)

[La poesia contemporanea parla ai giovani](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80841)

La poesia contemporanea parla ai giovani. E lo fa attraverso la poetessa veronese Gabriella Sartori, autrice del libro ‘La magra paga’. L’evento prevede un dialogo dell’autrice … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80841)

