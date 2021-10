(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

22/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76928

[OPUS INCERTUM](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76928)

Diversamente in danza OPUS INCERTUM Una produzione di Diversamente in Danza Coreografie di Annie Hanauer, Susanna Recchia, Giorgia Panetto Danzatrici: Federica Brutti, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76928)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77039

[“Vasi antichi”: mostra al Museo Archeologico di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77039)

Apre il 23 ottobre 2021 al Museo Archeologico al Teatro Romano, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, la nuova mostra Vasi antichi a cura di Margherita Bolla che rimane … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77039)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77129

[Musica a Venezia – Armonie nello Specchio della Laguna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77129)

Si svolge sabato 23 ottobre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Tomaso Becket, il concerto ” Musica a Venezia – Armonie nello Specchio della Laguna ” del coro “Pueri … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77129)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77133

[Prima Giornata nazionale dello Spettacolo 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77133)

Domenica 24 ottobre sarà la prima Giornata nazionale dello Spettacolo . E Verona celebrerà questo momento con un concerto in piazza Bra, aperto a tutti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77133)

[Giovani ed emozioni al tempo del covid](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77134)

Circoscrizione 2^

Incontro gratuito rivolto alla popolazione per far conoscere la realtà del pronto soccorso psicologico ad un anno dalla sua apertura. Si affronterà il tema della fatica dei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77134)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this