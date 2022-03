Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

22/03/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80541

[Feste di primavera](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80541)

Il giardino dello STEPSpoint Casetta Maritati è pronto ad accogliere la primavera e festeggiarla con eventi per tutta la famiglia. N.B. La Festa di Primavera avrà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80541)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80665

[Pellicole per sport](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80665)

Biblioteche

Il Centro Audiovisivi propone una rassegna di film ispirati al mondo dello sport che faranno emergere il lato umano dei protagonisti. Andrenalina emozione drammaticità ed empatia vi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80665)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820

[Agri-Parco Villa Are](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820)

Circoscrizione 2^

In allegato i volantii dei laboratori organizzati da Villa Are APS con il patrocinio del Comune di Verona – Circoscrizione 2^. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80820)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80822

[Attività educative con gli animali a Corte Molon](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80822)

Circoscrizione 2^

In allegato i volantini informativi dei laboratori per bambini organizzati da A.S.D. Horse Valley con il patrocinio del Comune di Verona – Circoscrizione 2^. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80822)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80823

[Invecchiamento consapevole](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80823)

Circoscrizione 2^

23 marzo ore 16: “I cambiamenti cognitivi nell’invecchiamento: perchè mi sembra di perdere colpi?” c/o Associazione Abitare Borgo Trento, sala Parrocchia di San Pietro Apostolo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80823)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80824

[In viaggio con Dante nelle Chiese medievali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80824)

Sabato 26 marzo 2022 alle ore 19.15 nella Basilica di San Zeno si terrà In viaggio con Dante nelle Chiese medievali Un progetto di Massimiliano Finazzer Flory … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80824)

