Newsletter Eventi

21/10/2021

[Festa delle Associazioni – Circoscrizione 6^](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65831)

Circoscrizione 6^

Organizzata dalla Circoscrizione 6^ in collaborazione col Gruppo Promozionale Quartiere Trieste. ore 10: Saluto delle Autorità e apertura degli stand ore 11: Presentazione delle Associazioni … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65831)

[La terra in prestito](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70772)

Sabato 23 ottobre 2021 – Ore 21.00 Domenica 24 ottobre 2021 – Ore 16.30 Compagnia: Verbavolant Titolo: La terra in prestito Autore: Stefania … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70772)

[Torneo di S-cianco città di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77115)

Sabato 23 e domenica 24 ottobre si svolge in Cortile Mercato Vecchio, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Verona, la ventesima edizione del Torneo di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77115)

[Antico Palio di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77116)

Sabato 23 e domenica 24 ottobre si svolge l ‘Antico Palio di Verona, eventi e rievocazioni medievali in diversi luoghi della città. Dimostrazioni d’arme, interpretazioni … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77116)

[A cena con gli scaligeri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77124)

Dal 26 ottobre al 5 dicembre si svolge “A cena con gli scaligeri” rassegna gastronomica con piatti tipici veronesi proposti a rotazione dai ristoranti aderenti all’iniziativa. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77124)

