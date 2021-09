Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

21/09/2021

[Le Piazze dei Sapori](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70193)

Le Piazze dei Sapori è l’evento che porta nel centro storico della città i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche più ricercate d’Italia. Dal … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70193)

[Ecomaratona del pellegrino](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76778)

Si svolge sabato 25 settembre la 5^ edizione della ‘Ecomaratona del Pellegrino’, un pellegrinaggio originale, fatto di corsa da Verona sino al Santuario della Madonna della … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76778)

[I Promessi Sposi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76779)

‘I Promessi sposi’ spiegati in chiave moderna e accattivante, adatta anche a tutti gli studenti che a scuola sono alle prese con una pietra miliare della letteratura italiana. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76779)

[Annalisa Menin, “Il traghettatore”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76782)

Biblioteche

Venerdì 1° ottobre 2021, ore 17:00 Sala Farinati Annalisa Menin presenta il suo libro IL TRAGHETTATORE Cuori in transito Giunti Editore Modera Antonello … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76782)

[Puliamo il Mondo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76783)

Circoscrizione 4^

Sabato 25 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà l’iniziativa, aperta all’intera cittadinanza, promossa dal Circolo Legambiente Verona, con il patrocinio e il … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76783)

