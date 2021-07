Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

21/07/2021

[Verona Shakespeare Fringe Festival](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76340)

Il Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) ospita il Verona Shakespeare Fringe Festival . Un Festival internazionale multilingue per suggerire e condividere … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76340)

[Teatro Spritz](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76343)

Dal 21 luglio fino al 16 settembre si svolge “Teatro Spritz”, 70 mini spettacoli teatrali on the road animano le vie e piazze del centro storico, nell’ora dell’aperitivo. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76343)

