Newsletter Eventi

21/03/2022

[Maratona Shakespeare – Trixtragos](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77536)

giovedì 24.03 ore 21.00 venerdì 25.03 ore 21.00 Trixtragos Maratona Shakespeare Autore: William Shakespeare Riduzione e Regia: Nunzia Messina Musiche … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77536)

[Opportunità di lavoro nel settore dell’agricoltura](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283)

Mercoledì 30 Marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 presso il Mercato Coperto di Coldiretti in Via Macello, 5/a (Quartiere Filippini) Cos’è? … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283)

[Nonlasciamocisoli – Le cause della dipendenza negli adolescenti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80500)

Il seminario online esplora le forme in cui si può manifestare il disagio giovanile e illustra come cercare di prevenire l’insorgere di dipendenze patologiche. Vengono offerti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80500)

[‘Rete disegnare il futuro. Gli orizzonti di una scuola attiva’ – Il mondo della scuola si incontra](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80803)

Guardare verso nuovi orizzonti, per disegnare una scuola più partecipata, coinvolgente, in cammino verso il futuro. Le scuole di Verona, di ogni ordine e grado, fanno il punto sulla … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80803)

[Easter Camp allo STEPSpoint di Casetta Maritati](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80811)

Allo STEPSpoint di Casetta Maritati è in arrivo un momento di gioco e divertimento per i bambini e le bambine da 6 a 10 anni. Al ” Easter Camp ” ci divertiremo con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80811)

[Il Teatro nei Quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80817)

Parte la nuova stagione della rassegna Il Teatro nei Quartieri . L’edizione 2022 si articola in due parti, la prima che va da aprile a maggio e la seconda da ottobre a dicembre. Per conoscere … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80817)

