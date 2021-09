Newsletter Eventi

(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

20/09/2021

[Bolca, nuovi eccezionali ritrovamenti: mostra al Museo di Storia Naturale di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76761)

Dal 23 settembre al 24 ottobre 2021, nell'atrio all'ingresso del Museo di Storia Naturale di Verona, viene allestita la mostra Bolca, nuovi eccezionali ritrovamenti a cura di …

[Giornata Mondiale Alzheimer 2021: evento online I CUSTODI INVISIBILI](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76762)

La Giornata Mondiale Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Alzheimer's Disease International (ADI), si celebra il 21 …

[Mostra “Il bello che unisce. 50 anni nel colore](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76764)

Circoscrizione 1^

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione Centro Storico, in collaborazione con l'Associazione Culturale Quinta Parete, organizza la mostra "Il bello che unisce. 50 anni nel colore" …

[La vie en rose](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76766)

Circoscrizione 1^

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione Centro Storico in collaborazione con la Compagnia Teatrale I Gotturni è lieta di presentare "La vie en rose" venerdì …

[Ciclo di incontri in presenza sul benessere e sulla lotta alla solitudine](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767)

Ritornano gli i ncontri in presenza sui temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione .

[Presentazione del libro “Semplici soldati”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76772)

Circoscrizione 2^

Circoscrizione 2^

La Campagna italiana di Russia nelle lettere di Lodovico Bertani e nel diario di Augusto Righetti. Vedi volantino allegato

[Ricominciamo insieme!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76773)

Circoscrizione 2^

Circoscrizione 2^

Il Coro Stella Alpina e il Comitato San Rocco, con il patrocinio della Circoscrizione 2^, organizza una serata per ricominciare insieme dopo un anno e mezzo di blocco delle attività causa …

