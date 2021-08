Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

20/08/2021

[Visite guidate in città e Tour delle Mura – Tramonti UNESCO](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

Proseguono anche a Ferragosto le Visite guidate alla scoperta di Verona, organizzate dall’Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica IAT del Comune di Verona, gestito da Coopculture. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

[Campionato Europeo di Baseball U23](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76535)

3^ Edizione del Campionato Europeo di Baseball U23 che si disputerà da martedì 24 a sabato 28 agosto agli impianti ‘Gavagnin-Nocini’ in Borgo Venezia e a San Martino … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76535)

[RTL 102.5 Power Hits Estate 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76544)

“Power Hits Estate 2021”, una produzione di RTL 102.5, torna con un cast incredibile ricco di artisti italiani ed internazionali che si alterneranno sul palco per una serata … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76544)

