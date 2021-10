(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

19/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77007

[Corso di empowerment femminile](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77007)

L’ atelier delle donne è un percorso rivolto a tutte le donne che vogliono essere protagoniste della loro vita, dal punto di vista personale e imprenditoriale. Si tratta … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77007)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77035

[Giovani in teatro. Talento. Mecenatismo. Bellezza](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77035)

Circoscrizione 1^

“Giovani in teatro. Talento. Mecenatismo. Bellezza” mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso il Teatro Camploy (Porta Vescovo) La 1^ … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77035)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77100

[Le trasformazioni del paesaggio veneto nella poesia e nella prosa di Andrea Zanzotto](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77100)

Biblioteche

Giovedì 21 ottobre 2021, ore 17.00, in Biblioteca Civica, Sala Farinati: Le trasformazioni del paesaggio veneto nella poesia e nella prosa di Andrea Zanzotto Incontro … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77100)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77106

[Carnevale di Verona 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77106)

Dal 22 ottobre al 7 novembre è ancora “Carnevale di Verona 2021” in diversi luoghi della città. Stand gastronomici, musica dal vivo, villaggio delle tradizioni, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77106)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77109

[Sfilata di Carnevale della 4^](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77109)

Circoscrizione 4^

Domenica 24 Ottobre 202 1, ore 14.30 Sfilata di Carnevale in 4^ Circoscrizione, promossa dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco con la collaborazione del Comitato Benefico … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77109)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this