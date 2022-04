Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

19/04/2022

[Lavorare nei parchi divertimento in Italia e all’estero](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81052)

Cos’è? Giovedì 28 aprile alle ore 15.30 si terrà l’evento dedicato alle opportunità di lavoro nel settore dei parchi divertimento in Italia e all’estero … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81052)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81071

[Non chiamatemi morbo – Storie di resistenza al Parkinson](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81071)

Al Palazzo della Gran Guardia dal 22 al 30 aprile è allestita una mostra dal titolo: Non chiamatemi morbo – Storie di resistenza al Parkinson, un messaggio di speranza, con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81071)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81116

[Concerto di musica sacra con Toni Pagliuca](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81116)

Venerdì 22 aprile alle ore 21 nella Chiesa di S. Fermo di Verona si terrà un concerto di Tony Pagliuca ex tastierista del leggendario gruppo le Orme . Il virtuoso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81116)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81119

[Il Borgo dei Balocchi in parco Santa Croce](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81119)

Circoscrizione 6^

Volo in mongolfiera – Spettacoli – Truccabimbi – Luna Park – Laboratori – Live Band – Stand artigianali [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81119)

