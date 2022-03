Newsletter Eventi

(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

19/03/2022

Tempo ua e siori…fa quel che i vol lori – GTV Niù

martedì 22.03 ore 21.00 mercoledì 23.03 ore 21.00 GTV Niù Tempo ua e siori…fa quel che i vol lori Autore: Andrea Pellizzari Regia: Andrea Pellizzari … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77535)

Wir lesen Vor! Letture in lingua tedesca per bambini da 0 a 14 anni

Biblioteche

Venerdì 25 marzo 2022, ore 17.00, Biblioteca Ragazze e Ragazzi (Civica): WIR LESEN VOR! Le ragazze e i ragazzi della I G del liceo Maffei propongono letture ad alta voce in tedesco … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80796)

Kabir Bedi: storie che vi devo raccontare

Biblioteche

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 17.00, Biblioteca Civica Sala Farinati: incontro con Kabir Bedi, interprete di Sandokan, che presenta il suo libro “Storie che vi devo raccontare. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80798)

