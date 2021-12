Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

17/12/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77650

[Tra Dante e il culto Mariano. Concerto di musiche di Dionigio Canestrari](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77650)

Domenica 19 dicembre alle ore 17.30 in Sala Maffeiana l’ Associazione Dimostrazioni Armoniche presenta il concerto Dionigio Canestrari un musicista veronese (1865 – 1933) Tra Dante … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77650)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77670

[“La Città del Jazz”: Natale con Frank Zappa](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77670)

Due serata gioiose, ad ingresso gratuito che ben si inseriscono nella rassegna La Città del Jazz 7^ edizione . Per il concerto di Natale n. 24, la Big-Band Ritmo- Sinfonica … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77670)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77688

[Fiumeggiando](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77688)

Dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio si svolge “Fiumeggiando”, giochi per famiglie, percorsi a premi tipo caccia al tesoro fotografica con mappe, a tema ambientale … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77688)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77693

[Nativitas Veneto 2021 – Canti della tradizione di Natale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77693)

Il concerto ‘Aspettando il Natale ‘ giunto alle 22^ edizione, prevede una rassegna corale in programma giovedì 23 dicembre alle ore 20.30, presso la Gran Guardia … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77693)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77696

[Per saecula. Momenti di storia della Biblioteca Capitolare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77696)

La Fondazione Biblioteca Capitolare presenta la nuova esposizione Per saecula. Momenti di storia della Biblioteca Capitolare Il titolo dell’esposizione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77696)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77702

[Telethon 2021 a Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77702)

“La ricerca dona. Dona per la ricerca” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77702)

