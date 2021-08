Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

17/08/2021

[Tempio Natura, esposizione fotografica e musicale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76515)

Progetto ideato da Giacomo Ceschi con esposizione dei progetti fotografici della Sezione Off 2021 di Grenze Arsenali Fotografici e installazione sonora Tempio Natura Tempio Natura … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76515)

[Coltivo una rosa bianca](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76516)

Fai l’Estate al Lazzaretto presenta, sabato 21 agosto, alle ore 21, il concerto “Coltivo una rosa bianca” Antimilitarismo e nonviolenza in Tenco, De André, Jannacci, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76516)

