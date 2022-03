Newsletter Eventi

(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

17/03/2022

[Le Petit Cafè – La Pocostabile](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77534)

sabato 19.03 ore 21.00 domenica 20.03 ore 16.30 La Pocostabile Le Petit Cafè Autore: Tristan Bernard Regia: Lucia Ruina e Mario Peretti Genere: Commedia Sinossi: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77534)

[Il presente nel contesto urbano di Verona: mostra fotografica](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80696)

Dal 19 al 30 marzo 2022 si svolge, presso il Palazzo della Gran Guardia, l’evento conclusivo del progetto triennale “Il presente nel contesto urbano di Verona” che … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80696)

[Il Palio del Drappo Verde e la Sgambada de San Giuseppe](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80744)

Domenica 20 marzo a Santa Maria in Stelle si disputano la 603^ edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 47^ edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80744)

[Irish Scottish Show](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80787)

Circoscrizione 4^

Con il patrocinio e il contributo della 4^ Circoscrizione e la direzione artistica dì Associazione Verona Swing, sabato 2 aprile 2022 alle ore 21,00 sarà proposto, nella … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80787)

