Newsletter Eventi

16/09/2021

[La Mujer Flamenca](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68793)

Circoscrizione 4^

Sabato 18 Settembre 2021 ore 20.30 nella Sala Polifunzionale Ist. Virgo Carmeli. Via Carlo Alberto 26. Verona, l’Associazione ACIS, con il patrocinio e il contributo della Circoscrizione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68793)

[Vittorio Dal Nero ed Ettore Arrigoni degli Oddi, due vite unite dalla passione per l’ornitologia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76755)

Martedì 21 settembre 2021, alle 16, nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale di Verona, in lungadige Porta Vittoria 9, si svolge l’incontro Vittorio Dal Nero ed Ettore … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76755)

