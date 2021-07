Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

16/07/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70615

[Soffitte in Piazza 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70615)

Se hai libri che non leggi, vestiti che non indossi o oggetti che non usi, partecipa ai mercatini dell’usato di “Soffitte in Piazza” edizione 2021 Oppure vieni il giorno del mercato … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70615)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76243

[Juliet Summer Fest – decima edizione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76243)

Dal 18 luglio al 1° agosto 2021 Casa Shakespeare presenta la decima edizione di Juliet Summer Fest l’estate shakespeariana che esce dal teatro e si tuffa in … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76243)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76299

[Festival della Bellezza 2021. Toni Servillo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76299)

Mercoledì 21 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano T oni Servillo inaugura l’ottava edizione del Festival della Bellezza con il monologo teatrale Monsieur Baudelaire, quando finirà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76299)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76300

[Festival della Bellezza 2021. Vinicio Capossela](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76300)

Il secondo appuntamento del Festival della Bellezza 2021 è giovedì 22 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano di Verona, con Vinicio Capossela in Bestiale … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76300)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76302

[Festival della Bellezza 2021. Umberto Galimberti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76302)

Venerdì 23 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano il terzo appuntamento del Festival della Bellezza 2021 è con Umberto Galimberti e s’intitola … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76302)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76304

[Festival della Bellezza 2021. Gloria Campaner](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76304)

Prosegue il Festival della Bellezza 2021 al Teatro Romano. Sabato 24 luglio alle ore 21.30 sarà la volta di Gloria Campaner con il concerto Chopin, 24 Preludi. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76304)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76305

[Festival della Bellezza 2021. Alessandro Piperno](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76305)

Domenica 25 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano, quinto appuntamento con il Festival della Bellezza 2021 . Sul palco Alessandro Piperno in La vendetta in Dante e Proust … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76305)

