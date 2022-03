Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

16/03/2022

[Venerdì a palazzo: alla scoperta di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77005)

Un unico progetto per due percorsi di visita che permetteranno di approfondire la storia di Palazzo della Ragione e di Palazzo Barbieri, la prima e l’odierna sede del Comune di Verona. L’iniziativa, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77005)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77854

[Il mio Inferno. Dante profeta di speranza](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77854)

Dal 29 marzo al 29 maggio 2022 al Bastione delle Maddalene (vicolo Madonnina 12, Verona), l’ Associazione Rivela, in collaborazione con il Comune di Verona e la Diocesi, presenta … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77854)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283

[Opportunità di lavoro nel settore dell’agricoltura](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283)

Mercoledì 30 Marzo 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 presso il Mercato Coperto di Coldiretti in Via Macello, 5/a (Quartiere Filippini) Cos’è? … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80283)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80776

[Festa di Primavera a Borgo Nuovo!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80776)

Sabato 26 marzo siamo felici di festeggiare insieme l’arrivo della Primavera ! Abbiamo preparato un programma ricco di attività ricreative per anziani, bambini e famiglie … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80776)

