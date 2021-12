Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

15/12/2021

[Gli animali del Natale: mostra al Museo di Storia Naturale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77647)

Dal 15 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 è in programma, nell’atrio all’ingresso del Museo di Storia Naturale di Verona, la mostra Gli animali del Natale La vita d’inverno sulle … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77647)

[Xmas Eve Cup](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77664)

Sabato 18 e domenica 19 dicembre si svolge la competizione di danza sportiva Xmas Eve Cup presso Agsm Forum . Una due giorni di altissimo livello di danze internazionali standard … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77664)

[Musica al Parco](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77672)

Circoscrizione 2^

Gli allievi dell’Accademia Lizard di Verona eseguiranno brani natalizi e di musica leggera, accompagnati nei loro saggi da altre band musicali, per un piacevole pomeriggio all’aperto. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77672)

