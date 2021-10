Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

15/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76833

[Scrivere per Amore 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76833)

Dal 20 al 23 ottobre 2021 a Verona torna il festival SCRIVERE PER AMORE Incontri, dialoghi, conversazioni sull’amore per i libri e libri per l’amore. Tra gli ospiti dell’edizione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76833)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76961

[A riveder le stelle. Installazione fotografica in piazza dei Signori](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76961)

A riveder le stelle. Installazione fotografica in piazza dei Signori dal 15 al 17 ottobre 2021 Camminare su superfici che sprofondano sotto i piedi o si sollevano improvvisamente … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76961)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77027

[Benvenuti nuovi nati](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77027)

Domenica 17 ottobre festa per i nuovi nati con la 1^ edizione di “Una nuova vita insieme” presso il Bastione di San Bernardino, Verona. Una grande festa per salutare tutti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77027)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77037

[“All’Ombra delle Mura”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77037)

Circoscrizione 1^

All’Ombra delle Mura La 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’ Associazione DBA Italia ODV propone alla cittadinanza tre passeggiate domenicali con accompagnatori, dedicate … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77037)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77044

[Mostra: il progetto CRISALIS](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77044)

Biblioteche

Dal 14 al 24 ottobre 2021 nella vetrina su via Cappello sono esposti alcuni oggetti simbolo del progetto CRISALIS . CRISALIS CReative Initiatives in Social enterprises for Assistance, Labour Integration … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77044)

