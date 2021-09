Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

15/09/2021

[Soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60791)

L’Associazione ambientalista e culturale Nour, in collaborazione con l’ Università di Verona e il patrocinio del Comune di Verona, organizza per il 18 settembre 2021 presso la … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60791)

[Tu Donna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70845)

Dal 17 settembre al 15 dicembre 2021 si svolge Tu Donna, spettacoli teatrali al femminile presso il Teatro Modus, Verona. Il percorso intende celebrare la figura della donna … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70845)

[Oktoberfest 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76747)

Da giovedì 16 a domenica 26 settembre si svolge “Oktoberfest 2021” presso il parcheggio P2 di via Ongaro, in zona fiera. Ad affiancare la birra tedesca di qualità … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76747)

[Tocatì. Storia di una balena bianca racconata da lei stessa](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76750)

Biblioteche

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021, ore 17:00 Chiostro della Biblioteca Civica Storia di una balena bianca racconata da lei stessa Come ogni anno il Circolo dei Lettori di Verona … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76750)

