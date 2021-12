Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

14/12/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77636

[Abendmusiken. Musiche della sera – Verona canta Dante](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77636)

Nella speciale ricorrenza del 2021 il Coro Lorenzo Perosi di Verona, diretto dal M° Paolo De Zen, rende omaggio a Dante Alighieri nel ciclo di concerti dedicati alla musica sacra e religiosa … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77636)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77654

[Verso il Natale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77654)

Circoscrizione 2^

Il coro stella Alpina, con il contributo della Circoscrizione 2^, organizza una rassegna di canti corali natalizi. Ingresso libero con green pass. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77654)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77657

[Aspettando il Natale a Corte Molon](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77657)

Circoscrizione 2^

Evento speciale con laboratori esperenziali in natura in compagnia degli animali. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77657)

