Newsletter Eventi

14/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38158

[Alzheimer film – Per una vita migliore](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38158)

Circoscrizione 5^

Martedì 26 aprile 2022 alle ore 18.00 presso la parrocchia San Giacomo verrà proiettato il fim “Alzheimer film – Per una vita migliore”. A seguire si terrà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38158)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80967

[Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80967)

Dal 21 al 24 aprile 2022, la Società Letteraria di Verona presenta, in collaborazione con il Comune di Verona, l’Accademia Filarmonica di Verona e l’Associazione Kasa dei LIbri di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80967)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81069

[Mostra “Oniricamente. Le ragioni della fantasia”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81069)

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione, in collaborazione con l’Associazione Culturale Quinta Parete, organizza la mostra “Oniricamente. Le ragioni della fantasia” presso Sala Birolli dal 30 aprile … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81069)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81078

[MusiCare: dall’armonia alla polifonia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81078)

Giovedì 21 aprile alle 20.45 si svolge presso l’auditorium del Palazzo della Gran Guardia, a Verona, il concerto “MusiCare: dall’armonia alla polifonia”, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81078)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81087

[Pasqua con Verona Runner Together Free](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81087)

Domenica 17 aprile alle ore 7 in piazza Bra appuntamento per la corsa podistica intitolata ‘ Pasqua con Verona Runner Together Free ‘. Sono previsti due percorsi : Camminata … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81087)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81092

[Scenari in movimento](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81092)

Circoscrizione 6^

Ciclo di incontri sulla Geopolitica co-organizzato dalla Sesta Circoscrizione e da Prospettiva Famiglia. A supporto degli incontri: Limes Club Verona. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81092)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81093

[Concerto Lirico per L’Ucraina](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81093)

Circoscrizione 7^

La 7^ Circoscrizione in collaborazione con il Cinema Teatro di San Michele, organizza un Concerto Lirico per l’Ucraina, sabato 23 Aprile 2022 alle ore 20.30 ad ingresso libero. Dirige … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81093)

