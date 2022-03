Newsletter Eventi

(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

14/03/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66739

[Il Cenacolo di Poesia Dialettale Berto Barbarani](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66739)

Circoscrizione 5^

Il Cenacolo di Poesia Dialettale Berto Barbarani presenta “Poesie in Libertà: l’amicizia e lo stare insieme” con letture dei poeti presenti in sala. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66739)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452

[Autori nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

Circoscrizione 2^

Iniziative organizzate dalla Circoscrizione 2^ in collaborazione con A.L.I. Associazione Librai Italiani. lunedì 21 marzo: “I giorni degli ideali e delle illusioni” – Giorgio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817

[Ciclo di incontri sul benessere e sul contrasto della solitudine, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

Gli appuntamenti periodici dedicati ai temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione ci accompagnano … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80555

[Attraverso il paesaggio. Dialoghi tra scienza, arte e letteratura – I paesaggi della mente](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80555)

Attraverso il paesaggio Dialoghi tra scienza, arte e letteratura I paesaggi della mente Ritorna la rassegna promossa dall’ Associazione Alba Pratalia, con nuovi appuntamenti … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80555)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80689

[Parola di donne](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80689)

Circoscrizione 2^

Iniziativa della Circoscrizione 2 in collaborazione con Banca del Tempo Ora x Ora. Vedi volantino allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80689)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80690

[Domeniche ecologiche a Verona: il 20 marzo visite guidate nel cortile del Museo Lapidario Maffeiano](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80690)

Domenica 20 marzo 2022 nuovo appuntamento con le domeniche ecologiche organizzate dal Comune di Verona, con numerose iniziative in programma a favore della mobilità sostenibile: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80690)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80700

[Breve corso di scrittura creativa](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80700)

Circoscrizione 2^

a cura di Rosalba Ferramosca. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80700)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80701

[Incontro di letture all’aperto](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80701)

Circoscrizione 2^

Per celebrare l’arrivo della primavera soci e socie della Banca del Tempo leggeranno alcuni brani dal libro “Arboreto selvatico”. A cura di Manuela Pollicino. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80701)

