Newsletter Eventi

13/12/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77643

[“Un regalo per Verona”: i Sonohra in concerto al Camploy](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77643)

Un concerto esclusivo dedicato alla propria città. Domenica 19 dicembre alle 18 al teatro Camploy i Sonohra chiudono il loro tour con lo spettacolo “Un regalo per Verona”: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77643)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652

[Il Risorgimento nella fotografia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652)

Biblioteche

Dal 17/12/2021 al 30/01/2022 nella Protomoteca della Biblioteca Civica è visitabile la mostra fotografica “Il Risorgimento nella fotografia”, a cura di Giuseppe Milani. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652)

