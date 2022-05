Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

13/05/2022

[Letture nei parchi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70010)

Circoscrizione 2^

Letture con laboratorio nei parchi gioco della Circoscrizione 2^ per bambini della Scuola Primaria e dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Vedi programma allegato. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70010)

[Destinazione…estero!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81294)

Opportunità di volontariato, tirocinio, lavoro, scambi giovanili in Europa e nel mondo Martedì 31 Maggio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81294)

[Centri estivi di avviamento allo sport](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81348)

Circoscrizione 2^

32° edizione dei Centri estivi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi delle Scuole materne, elementari e medie. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81348)

[Un murale per celebrare 50 anni di umanità di Medici senza Frontiere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81358)

Cerimonia di inaugurazione del murale realizzato, sul muro esterno del Campo Sportivo Gavagnin, dall’Associazione Street Scaligera con il sostegno di Asfa Donatori di Sangue … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81358)

