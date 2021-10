Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

12/10/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70206

[Mostra fotografica: Il presente nel contesto Urbano di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70206)

Sabato 16 ottobre 2021 alle ore 17 presso Sala Birolli, si inaugura la terza mostra fotografica del progetto “Il presente nel contesto urbano della città … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70206)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70775

[Famiglie a teatro 2021/2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70775)

Dal 17 aprile 2021 al 3 aprile 2022 si svolge “Famiglie a teatro 2021/2022” spettacoli per bambini all’insegna del teatro d’autore da vivere con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70775)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767

[Ciclo di incontri in presenza sul benessere e sulla lotta alla solitudine](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767)

Ritornano gli i ncontri in presenza sui temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione . … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76767)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890

[Corsi di autoproduzione e riuso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

Hai voglia di riparare gli oggetti nel pieno spirito del riuso ma non sai come fare? Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire gratuitamente ma non sai a chi rivolgerti? Fab Repair … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76993

[Amici della musica](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76993)

Dal 15 ottobre al 16 dicembre 2021 si svolge “Amici della musica”, la 111^ stagione concertistica presso il Teatro Ristori, Verona. In cartellone 6 eventi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76993)

