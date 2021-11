Newsletter Eventi

(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

11/11/2021

[Concerto di Natale “Swinging Christmas 2021”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57625)

Circoscrizione 5^

Una rassegna di dolci melodie natalizie a cura della Jazzset Orchestra . Il concerto si svolgerà presso il Teatro David di Cadidavid e sarà diretto dal maestro Marco Ledri. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=57625)

[Scambio di persona all’italiana](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70773)

Sabato 13 novembre 2021 – Ore 21.00 Domenica 14 novembre 2021 – Ore 16.30 Compagnia: Micromega Titolo: Scambio di persona all’italiana … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70773)

[Disegni del Museo di Castelvecchio: mostra in Sala Boggian](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77314)

In occasione della partecipazione al progetto di studio The Paper Project: Il Collezionismo di disegni antichi in Italia, da Giorgio Vasari in poi, in collaborazione con l’ … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77314)

[Il fascino discreto delle monete | Conferenza di Antonella Arzone](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77318)

Martedì 16 novembre 2021, alle 17.30, nella Sala Convegni della Gran Guardia, secondo appuntamento con le conferenze dei Musei Civici 2021 – 2022 : Antonella … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77318)

[Iniziative in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77321)

Circoscrizione 2^

La Circoscrizione 2^, in collaborazione con il Circolo dei lettori di Verona organizza: “Dalla luna alla terra”: reading con letture di prosa, poesia e canto a cura della Compagnia … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77321)

