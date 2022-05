Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

11/05/2022

[PAX HOMINIBUS. Concerto della Corale di Santa Cecilia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81288)

Venerdì 20 maggio 2022 alle ore 21.00 nella Chiesa di San Fermo Maggiore, in occasione del centenario di fondazione della Corale Santa Cecilia di Ca’ di David, si terrà … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81288)

[Dimmi chi sono. Proiezione del cortometraggio di Luca Caserta](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81304)

Sabato 21 maggio 2022 presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia di Verona si terrà la proiezione di Dimmi chi sono cortometraggio di Luca Caserta durata: 19′ … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81304)

[XX campionato veronese di s-cianco](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81306)

In occasione della XX edizione del Campionato veronese di S-cianco, l’Associazione Giochi Antichi presenta le Giornate dei Giochi e Sport Tradizionali . Un calendario di eventi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81306)

